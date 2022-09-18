Італія

Туринський клуб вкотре програв.

Тренер Ювентуса Марко Ландуччі прокоментував поразку від Монци у матчі сьомого туру італійської Серії А.

"Можливо, поразка від Бенфіки стала сильнішим ударом по нашій психології, ніж ми думали, але це все виправдання, а користі від них немає. Треба закрити роти і працювати.

Звичайно, задоволених у цій ситуації немає, але для того, щоб усе змінити, ми можемо лише більш старанно працювати. Ми добре розпочинаємо матчі, але потім кидаємо грати.

Єдиний спосіб це виправити — працювати в єдиному ключі", — сказав Ландуччі за відсутності Массіміліано Аллегрі.

На даний момент Ювентус посідає восьме місце у Серії А, маючи в активі 10 пунктів.