Італія

Фахівець поспілкувався із пресою після гри.

Головний тренер Монци Раффаеле Палладіно прокоментував перемогу над Ювентусом у Серії А.

"Сьогодні просто чудовий день. Там, у роздягальні, справжня вечірка. Це було неймовірно та несподівано. Хоча я знав, що футболісти гратимуть серцем. Протягом усього тижня я бачив бажання у їхніх очах. Це вони сьогодні перемогли, це лише їхня заслуга, вони віддали все.

Ми закрили всі вільні місця на полі та обмежили їх. Президент Сільвіо Берлусконі зателефонував мені. Він був дуже радий і зробив нам комплімент. А Адріано Галліані плакав – це було дуже емоційно.

Я маю подякувати і Галліані, і Берлусконі, тому що в понеділок, коли вони довірили мені команду, вони поклали на мене велику відповідальність. Вони подарували мені мрію, і я дякую їм все життя", — сказав Палладіно.

Раніше тренер Ювентуса Марко Ландуччі прокоментував поразку від Монци.