Італія

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

У рамках сьомого туру італійської Серії А Фіорентіна приймала на своєму полі Верону та здобула впевнену перемогу.

"Фіалки" відправили у ворота суперника два м'ячі, авторами яких стали Іконе та Гонсалес.

Огляд матчу:

Фіорентина - Верона 2:0

Гол: Іконе, 13, Гонсалес, 90

Фіорентина: Террачано — Венуті, Раньєрі, Мартінес, Бірагі — Мандрагора, Амрабат (Бонавентура, 50), Барак — Іконе (Гонсалес, 66), Соттіль (Сапонара, 65) — Куаме.

Верона: Монтіпо — Коппола (Давидович, 46), Гюнтер, Гін, Лазович, Депаолі — Іліч, Тамез (Велозу, 54), Хрустич (Верді, 60)- Лазанья (Каллон, 54), Анрі.

Попередження: Коппола, Гін, Анрі, Мандрагора, Амрабат.