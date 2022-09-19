Італія

До вашої уваги — огляд подій чергового туру чемпіонату Італії.

Перед перервою на матчі збрних італійська Серія А порадувала нас одним із найцікавіших турів за останні роки. Принаймні, за кількістю нелогічних результатів і неочікуваних розв'язок з ним важко "комусь" зрівнятися.

Ювентус, Інтер і Мілан програли всі разом в одному турі вперше з 1955 року. І якщо у випадку "россонері" катастрофи нема, то двоє інших величних грандів продовжили стрімке падіння у прірву.

У той же час на вершини потроху забирається інша команда з північного регіону. Скромна, проте неймовірно цікава.

А казкова Аталанта, схоже, дійсно все. Проте це зовсім не означає, що вона пропаде з горизонтів. Якраз навпаки.

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 7 ТУР

Сімоне, що ж ти коїш?

Інтер продовжує програвати всім, хто виглядає краще за Торіно. І то, навіть "биків" міланці обігрують на останніх хвилинах і з величезними труднощами.

Здавалося б, у "нерадзуррі" за сезон збудована нова добротна команда з прекрасним тренером. Завадити їй може хіба Лукаку (були думки, були), котрий може негативно вплинути на мікроклімат. Але от незадачка — невдачі є, але й Лукаку давно травмований...

Протягом усього матчу здавалося, що в Індзагі агонія. Незрозумілі 2 заміни у першому таймі, зміна центрбека Ачербі на центрбека Де Врея за рахунку 1:1 наприкінці матчу... Мабуть, не пропустити більше і не програти було головною метою Сімоне, адже пояснити це грою на другому поверсі в атаці не можна — тут з Ачербі якраз мало хто може зрівнятися.

Єдиний позитив Інтера у цьому матчі — прекрасний м'яч Барелли зі штрафного. Ніколо протягом усього видається найсвітлішою з усіх плям "нерадзуррі".

Все частіше починає здаватися, що Індзагі не переріс рівень Лаціо. Ментально він залишився досі там, хоча формально працює у клубі з іншими амбіціями та бюджетом. І це дратує фанатів Інтера найбільше.

Удінезе потрошку починає ставати найцікавішою командою чемпіонату, а агресивні і завжди сміливі 3-5-2 багатьом дають надію на повторення долі Аталанти найпрекрасніших років. Втім, робити подібні висновки ще зарано — поживемо-побачимо. Але точно можемо сказати, що Жерар Деулофеу нарешті знайшов "свою" команду (цього разу на рахунку іспанця 2 асисти) , а 4:0 над Ромою не були несподіванкою.

Сеанси реабілітації

Перед Фіорентиною та Лаціо у неділю стояла важлива місія — виправитися за єврокубкову ганьбу. 0:3 від турецького Істанбула і 1:5 від данського Мідтьюлланна — це занадто навіть для завжди скромних у Європі італійців.

"Фіалки" можуть видихнути: їхня жахлива серія у 9 матчів без перемог (з них 5 у чемпіонаті) і трьох поразок (з них у Серіїї А — 2) нарешті перервалася. Команда Вінченцо Італьяно у неділю показала такий притаманний собі зразка минулого сезону комбінаційний футбол, кульмінацією якого став другий м'яч у виконанні Ніколаса Гонсалеса. Що ж до голу Іконе, то там, якщо бути чесним, жахливо зіграв голкіпер Верони Монтіпо.

Фіорентина переграла "еллінів" за всіма статтями. Якби Бірагі реалізував пенальті, то переживання за результат зійшли на "ні".

А от хто зняв всі питання ще до перерви, так це Лаціо. Видно, скупий власник клубу Лотіто сильно настучав по головах своїм футболістам за те, що був змушений повертати гроші за квитки вболівальникам, які відвідали матч у Данії. Ви уявляєте, як це: прилетіти з Італії до цієї далекої скандинавської країни, аби побачити іспанський спектакль у виконанні Гіли? Отож...

У Кремоні Чіро Іммобіле умудрився стати мемом матчу, навіть забивши двічі. Італієць з усіх сил намагався зробити хет-трик, але постійно промахувався. В одному з моментів — майже у порожні ворота.

Лаціо теж показав красивий футбол з багатьма елементами класичного Саррізму. Але суперник, будемо казати як є, на полі був просто присутній. Іван Проведель після першого виклику до збірної Італії (невже грати за росіюшку більше не захоче?) був змушений вступити у гру лише пару разів.

Ганьба

Про Ювентус інакше не скажеш. Вибачте, але туринці програли МОНЦІ. Причому програли не тільки за результатом на табло. Зміна тренера дала у стані "б'янкороссі" свій ефект — 38-річний Раффаеле Палладіно переграв свій колишній клуб, в якому йому так і не вдалося стати залізобетонним гравцем основи.

Зазначимо, що єдиним голом у матчі відзначилася "стара гвардія" — данець Крістіан Гютк'єр, голи якого і вивели Монцу до Серії А. Цього сезону він ще не виходив зі старту, але схоже цей момент скоро настане. Гольовий пас — на рахунку Патріка Чуррії, який теж грає за ломбардійців ще з Серії B і вчора з'явився зі стартових хвилин у новому сезоні вперше. Міг і сам забивати, але пробив трошки вище.

Так, Ювентус із 40 хвилини грав у меншості, але звинувати у цьому він може тільки себе. Анхель Ді Марія бездумно і явно не з висоти свого досвіду відмахнувся від Армандо Іццо...

На Аллегрі, який відбував дискваліфікацію за емоції у матчі з Салернітаною, було боляче дивитися. Берлусконі і Галліані, мабуть, щиро усміхалися, що колись давно прийняли правильне рішення, звільнивши Макса з Мілану.

Чи звільнять Макса з Юве? Сумніваємося, адже наразі чутно риторику про абсолютну довіру. Але у них з Індзагі будуть цікаві перегони. І ще цікавіше, якщо у результаті ці алленаторе поміняються клубами. Всяке ж буває...

Заради справедливості, "б'янконері" досі не можуть розраховувати на Погба та К'єзу. Але проти Монци, це, вибачте, не аргумент. Тож команду Палладіно — з першою перемогою у Серії А в історії клубу!

Нефарт

Це слово характеризує Рому у той недільний вечір. Причому розпочалося все ще до стартового свистка, коли Пауло Дібала отримав пошкодження на розминці, і замість нього з перших хвилин на поле вийшов Неманья Матич. Як ви розумієте, гравець зовсім іншого плану.

Аталанта теж провела незаплановану заміну на 8 хвилині — голкіпера Муссо змінив Спортьелло, але це вплинуло на гру хіба позитивно.

"Вовки" виходили віч-на-віч (привіт, Абрагам), пробивали здалеку і з близької відстані (привіт, змінивший англійця Шомуродов) і загалом нанесли за матч 21 удар проти 4 в Аталанти.

Статистика ударів у ствір воріт — 5:1. Да тільки от 1 у бергамасків виявився гольовим, адже 18-річний Джорджо Скальвіні пробив точно у кут воріт. До слова, хлопчина вийшов ще й на нерідній для себе позиції у центрі поля, адже номінально він є центральним оборонцем. Нижче ж у першому таймі зіграв опорник Де Роон.

Щодо xG (показника очікуваних голів), то тут цифри страшні: 2.44 проти 0.17. Аталанта не награла навіть на "половину" голу, тоді як Рома награла на 2.

Жозе Моурінью лютував і навіть вибіг на поле, отримавши червону картку. Як він сам пояснив, через непризначений Даніеле Кіффі пенальті на Дзаньоло. На колись рідному Джузеппе Меацца матч проти Інтера він тепер подивиться з трибун...

Таке враження, що доля або хтось зверху вирішили красиво пожартувати над португальцем. Після 0:4 від Удінезе той сказав, що краще 1 раз програли 0:4, ніж 4 рази по 0:1. Після того романісти вже вдруге (був ще Лудогорець) програють з різницею в 1 м'яч і абсолютно не по грі...

А "Богиня" і справді інша. Якщо цю команду переодягти у футболки іншою емблемою, ніхто не впізнає ту стару красуню Афродіту. Гасперіні захотів трофеїв!

До слова, Руслан Маліновський з'явився на полі лише на 88 хвилині.

Битва за Скудетто?

Саме такий заголовок приходить першим на думку, коли хочеш придумати хоч "клікабельне" до матчу між Міланом і Наполі.

По правді кажучи, "россонері" переважали неаполітанців за грою, проте у перерві Стефано Піолі вчинив рокову помилку, випустивши на поле Серджиньйо Деста. Американець буквально за кілька хвилин приніс зовсім необов'язковий пенальті, збивши Кварацхелію там, де без цього можна було обійтися.

Мілан продовжував атакувати і французька зв'язка Ернандес-Жиру таки народила з цих старань гол. Хоча відсутність дискваліфікованого Леау давала про себе знати дуже й дуже часто, бо Крунич на фланзі атаки — це сумнівне задоволення.

Результат матчу вирішив гол Джованні Сімеоне. Поки його батько програвав мадридське дербі, він забивав переможні м'ячі. Особливо відзначимо подачу Маріу Руї — це щось із розряду топ. Якби треба було обрати асист туру, переможець був би очевидний.

Дискваліфікований Лучано Спаллетті з телефоном у руках радів на VIP-ложі Сан-Сіро. А Мілан має звинувачувати у невдалому результаті виключно себе.

Цікаве в інших матчах

- Першу перемогу на всіх трьох новачків у новому сезоні у п'ятницю здобув Лечче. У "південному" дербі "джалороссі" переграли Салернітану на її полі з рахунком 2:1. Курйоз матчу — автогол гравця Лечче Хуана Гонсалеса. Просто подивіться!

- Болонья у першому матчі Тьягу Мотти на чолі клубу програла Емолі з рахунком 0:1. Причому зробила це на власному полі і за цілковитою переваги за моментами, деякі з яких можна назвати стовідсотковими.

Також "россоблу" стали лідером за пресингом серед усіх команд нинішнього сезону, показавши показник PPDA 4.84. Схоже, стає ясно, на чому екс-наставник збірної Італії будуватиме футбол на новому місці роботи.

Підопічні Паоло Дзанетті у свою чергу здобули першу перемогу у Серії А-2022/23 і раділи ній як виходу до єврокубків.

- А от хто у цьому сезоні ще не перемагав, так це Сампдорія. У лігурійському дербі проти Спеції підопічним Марко Джампаоло не допоміг навіть дивовижний гол Сабірі. Підсумковий рахунок — 2:1 на користь "орлят".

Щодо Віктора Коваленка, то уродженець українського Херсона провів на полі 70 хвилин і за версією SofaScore отримав оцінку 6.5. Як би це прикро для нас не звучало, другу найгіршу у команді.

- Сассуоло вирвав виїзну перемогу над Торіно на останній хвилині компенсованого часу — 1:0.

Уругваєць Агустін Альварес за 7 хвилин після виходу на заміну встиг відзначитися дебютним голом в Італії, хоча перевага по грі належала явно не "нероверді".

Найкращі голи тура

Габріел Стрефецца (Лечче)

Абдельхамід Сабірі (Сампдорія)



Ніколо Барелла (Інтер)

Джорджіо Скалвіні (Аталанта)

Збірна тура



Турнірна таблиця

# И О 1 Наполі 7 17 2 Аталанта 7 17 3 Удінезе 7 16 4 Лаціо 7 14 5 Мілан 7 14 6 Рома 7 13 7 Інтер 7 12 8 Ювентус 7 10 9 Торіно 7 10 10 Фіорентина 7 9 11 Сассуоло 7 9 12 Спеція 7 8 13 Салернітана 7 7 14 Емполі 7 7 15 Лечче 7 6 16 Болонья 7 6 17 Верона 7 5 18 Монца 7 4 19 Кремонезе 7 2 20 Сампдорія 7 2

Наступний тур