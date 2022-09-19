Італія

Туринський клуб не до кінця впевнений у поточному тренері.

Ювентус жахливо стартував у поточному розіграші чемпіонату Італії, а тому розглядає варіант зі зміною клубу.

Як повідомляє Football Italia, туринці навряд чи вирішуватимуть звільнити Алегрі через велику компенсацію, але розглядають варіант дешевої заміни для нього.

Новим головним тренером Ювентуса може стати наставник молодіжної команди Паоло Монтеро.

Раніше Ювентус програв новачку Серії А Монці з рахунком 0:1. Вже після семи турів "бьянконері" відстають від лідера на сім очок. У Лізі чемпіонів Юве програли два матчі та посідають останню сходинку у квартеті.