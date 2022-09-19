Італія

Команда Массіміліано Алегрі проводить невдалий початок сезону.

У сьомому турі італійської Серії А туринський Ювентус у гостях мінімально поступився Монці (0:1).

Таким чином, команда Массіміліано Алегрі вже вчетверте цього сезону не може виграти гостьовий матч.

За інформацією OptaPaolo, востаннє таке відбувалося у сезоні-1997/98.

До зустрічі з Монцею туринці поступилися ПСЖ (1:2), а також поділили очки з Фіорентіною (1:1) та Сампдорією (0:0).

Після семи турів Ювентус набрав 10 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці Серії А.