Італія

Нинішній керманич Тоттенгема може повернутися до Турину.

Ювентус розглядає варіант зі звільненням Макса Алегрі з посади головного тренера першої команди через незадовільні результати. Про це повідомляє журналіст Танкреді Палм'єрі.

За інформацією джерела, керівництво туринців уже встигло зв'язатися з представниками Антоніо Конте, який нині очолює лондонський Тоттенгем.

Нагадаємо, на старті поточного сезону Ювентус зазнав дві поразки в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Крім того, в італійській Серії А "стара сеньйора" йде лише восьмою, маючи в своєму активі десять очків після семи турів.