Нинішній керманич Тоттенгема може повернутися до Турину.
Антоніо Конте, getty images
21 вересня 2022, 18:59
Ювентус розглядає варіант зі звільненням Макса Алегрі з посади головного тренера першої команди через незадовільні результати. Про це повідомляє журналіст Танкреді Палм'єрі.
За інформацією джерела, керівництво туринців уже встигло зв'язатися з представниками Антоніо Конте, який нині очолює лондонський Тоттенгем.
Нагадаємо, на старті поточного сезону Ювентус зазнав дві поразки в груповому етапі Ліги чемпіонів.
Крім того, в італійській Серії А "стара сеньйора" йде лише восьмою, маючи в своєму активі десять очків після семи турів.