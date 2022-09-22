Італія

Футболіст ще не оголосив про завершення кар'єри.

Колишній нападник збірної Італії Себастьян Джовінко буде працювати у Ювентусі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Футболіст повернувся до Торонто, де є філіал академії Ювентуса, і буде розвивати дитячій футбол у Канаді.

Поки що невідомо, яку роль виконуватиме 35-річний футболіст. Офіційно він не оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Нагадаємо, що останнім клубом Джовінко була Сампдорія, яку він залишив влітку 2022 року на правах вільного агента.

Він також багато часу провів у Ювентусі в якості гравця. На його рахунку 132 матчі за "стару сеньйору", 20 голів та 25 асистів.