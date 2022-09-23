Культовий італієць вирішив повісити свої бутси на цвях.
Андреа Ранокк'я
23 вересня 2022, 09:40
Культовий італієць Андреа Ранокк'я, якого точно добре пам'ятають численні шанувальники Серії А, оголосив про завершення кар'єри гравця.
Центрбек розірвав угоду із Монцою, за яку виступав у цьому сезоні.
Андреа встиг пограти за багато колективів, проте особливо у цьому списку виділяється міланський Інтер.
Разом із командою з Джузеппе Меацца він завоював чемпіонство та Кубок Італії.
Окрім того, на його рахунку понад двадцять поєдинків за збірну Італії.