Культовий італієць Андреа Ранокк'я, якого точно добре пам'ятають численні шанувальники Серії А, оголосив про завершення кар'єри гравця.

Центрбек розірвав угоду із Монцою, за яку виступав у цьому сезоні.

Андреа встиг пограти за багато колективів, проте особливо у цьому списку виділяється міланський Інтер.

Разом із командою з Джузеппе Меацца він завоював чемпіонство та Кубок Італії.

Окрім того, на його рахунку понад двадцять поєдинків за збірну Італії.