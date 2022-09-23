Італія

Культовий італієць вирішив повісити свої бутси на цвях.

Культовий італієць Андреа Ранокк'я, якого точно добре пам'ятають численні шанувальники Серії А, оголосив про завершення кар'єри гравця.

Центрбек розірвав угоду із Монцою, за яку виступав у цьому сезоні.

Андреа встиг пограти за багато колективів, проте особливо у цьому списку виділяється міланський Інтер.

Разом із командою з Джузеппе Меацца він завоював чемпіонство та Кубок Італії.

Окрім того, на його рахунку понад двадцять поєдинків за збірну Італії.