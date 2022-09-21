Італія

Футболіст залишився без клубу.

Монца на своєму офіційному сайті оголосила про розірвання контракту із 34-річним захисником Андреа Ранокк’єю.

Контракт між клубом та футболістом розірвано за взаємною згодою сторін. Клуб подякував італійцеві за місяці, які він провів у складі новачка Серії А, а також побажав удачі у подальшому продовженні кар'єри.

Нагадаємо, Ранокк’я перебрався до Монци на правах вільного агента у липні цього року. Раніше його контракт належав міланському Інтеру.

У поточному сезоні футболіст зіграв 1 матч у Серії А (48 хвилин) та 1 поєдинок у Кубку Італії (90 хвилин). Результативними діями не відзначався.

Монца після 7 турів Серії А набрала 4 очки й знаходиться на 18-му рядку в турнірній таблиці чемпіонату.