Італія

Італійський клуб розглядає догляд захисника.

Інтер розглядає можливість продажу захисника Дензела Думфріса до клубів англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, італійський клуб відпустить гравця за 30-35 мільйонів євро на тлі інтересу з боку Манчестер Юнайтед та Челсі.

Минулого сезону Думфріс провів 45 матчів у всіх турнірах: на його рахунку п'ять голів та сім результативних передач.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед розглядає двох кандидатів на заміну Ван-Біссаки, тому Думфріс — не остаточний варіант.