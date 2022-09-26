Італійський клуб розглядає догляд захисника.
Дензел Думфріс, getty images
26 вересня 2022, 11:59
Інтер розглядає можливість продажу захисника Дензела Думфріса до клубів англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, італійський клуб відпустить гравця за 30-35 мільйонів євро на тлі інтересу з боку Манчестер Юнайтед та Челсі.
Минулого сезону Думфріс провів 45 матчів у всіх турнірах: на його рахунку п'ять голів та сім результативних передач.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед розглядає двох кандидатів на заміну Ван-Біссаки, тому Думфріс — не остаточний варіант.