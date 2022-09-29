Італія

Фланговий захисник готовий змінити клуб.

Захисник Ювентуса Данило не поспішає підписувати новий контракт із Ювентусом через інтерес інших клубів.

Як повідомляє видання Calciomercato, Данило зацікавив Манчестер Сіті, Реал і Баварію, а тому чекає на пропозиції.

Поточна угода бразильця розрахована до 2024 року, і клуб прагне почати переговори про продовження.

Нагадаємо, що туринський клуб, у свою чергу, виявляє інтерес до трьох інших гравців - Ювентус хоче підписати Грізманна, Пулішича та Гримальдо.