Італія

Антоніо обурився від інформації, що циркулює в пресі.

Ювентус розглядає Конте як потенційну заміну для Аллегрі, проте тренер Тоттенгема невдоволений такими чутками.

"Перехід в Ювентус? Це неймовірно. У цей період я вважаю, що це неповага до тренера, який працює в Ювентусі, і до мене. Ми тільки почали сезон. Я багато разів говорив на цю тему і завжди казав, що я щасливий і насолоджуюсь часом, проведеним у Тоттенгемі.

У нас є цілий сезон, щоб знайти найкраще рішення для клубу і для мене, і я точно насолоджуюся своїм часом у Тоттенгемі. У мене чудові стосунки з власником і Паратічі. Я не бачу проблем на даний момент у майбутньому. Ми підписали контракт. Я не хочу слухати, як хтось говорить про це", — наводить слова Конте Football Italia.

Нагадаємо, раніше стало відомо, за яких умов Тоттенгем викупить Кулушевскі у Ювентуса.