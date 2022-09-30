Італія

Три гравця продовжують відновлення та не зіграють у найближчому турі.

У рамках восьмого туру італійської Серії А Мілан намагатиметься наздогнати лідерів чемпіонату та зіграє проти Емполі.

Лазарет команди Стефано Пьолі пустішає. Повідомляється, що півзахисник Сандро Тоналі та захисник Давіде Калабрія вже відновились від травм і готові зіграти проти Емполі.

Анте Ребич також вже повернувся до загальної групи футболістів, хоча працював у ній не повний час. Він також зможе зіграти, але, можливо, не з перших хвилин.

Дівок Орігі продовжив тренуватися окремо, і він точно буде відсутній на матчі, хоча міг би сидіти з одноклубниками на лаві запасних.

А ось Тео Ернандес і Майк Меньян точно будуть недоступні головному тренеру. І це стосується найближчих матчів — їх відновлення затягується.

Матч між Емполі та Міланом відбудеться у субботу, 1 жовтня, о 21:45 за київським часом.