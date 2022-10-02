Італія

Пропонуємо до вашої уваги прев'ю матчу 8-го туру італійської Серії А.

Головним матем недільної програми Серії А однозначно можна назвати поєдинок між Аталантою та Фіорентиною.

Перед початком сезону різні експерти прогнозували кінець "Богині" у її топовому вигляді та продовження сходження нагору у виконанні "фіалок". Сталося ж інакше: Аталанта змінилася, проте цим наразі лише укріпила свої позиція, у той же час Фіорентину просто важко впізнати і зрозуміти.

АТАЛАНТА — ФІОРЕНТИНА

НЕДІЛЯ, 2 ЖОВТНЯ, 19:00. БЕРГАМО, ДЖЕВІСС СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАССІМІЛІАНО ІРРАТІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Зазвичай клубні тренери не любять паузи на збірні. Та й усе, що зі збірними пов'язано. Звісно, очолюючи одну з національних команд, вони швидко змінюють свою думку, але тим не менш.

Втім, все вищесказане точно не стосується Вінченцо Італьяно у нинішній ситуаці. На початку сезону Фіорентина найбільше страждала від складного графіка, адже мала грати матчі плей-оф Ліги Конференцій. Перепочинок точно мав піти "фіалкам" на користь. Тим паче, попереду матчі з командами, боротьбу з якими колективу Італьяно перед сезоном і прогнозували — Аталантою і Лаціо.

Гра з Вероною нарешті заново відкрила для вболівальників минулорічну Фіорентину. Короткі передачі, красиві комбінації — коротше кажучи, все те, що будував Італьяно. Та й результат є - жахлива серія у 9 ігор без перемог (з них 5 у Серії А) і трьох поразок (з них у чемпіонаті — 2) нарешті була перервана.

Аталанта ж з команди-оркестра стала командою максимально прагматичною. Проти "Богині" з Ромою — кульмінація такої дивної, проте логічної трансформації. Вдома від команди Гасперіні ми можемо очікувати й більш агресивного футболу, проте забитий м'яч із майже стовідсотковою вірогідністю "посадить" Аталанту.

У Бергамо захотіли вигравати, а не тільки вражати весь футбольний світ новими тактичними задумками. А сеньйор Джан П'єро показав великий середній палець усім, хто називав його обмеженим і не здатним до змін алленаторе.

Що ж до Руслана Маліновського, то прогнозуємо його появу з лави запасних. Сподіваємось, на довший час, ніж у грі проти Роми, куди нашого співвітчизника почали сватати італійські ЗМІ. А у зі складу Фіорентини не здивуємося виходу з перших хвилин Ніколаса Гонсалеса, який 2 тижні тому нарешті зумів відзначитися голом.

Орієнтовні склади:

Аталанта: Спортьєлло — Толой, Демірал, Околі — Гатебур, Скалвіні, Копмайнерс, Мехле — Едерсон, Пашалич — Муріель

Фіорентина: Террачано — Венуті, Раньєрі, Бірагі — Бонавентура, Амрабат, Барак — Куаме, Гонсалес, Соттіль

Не зіграють: Муссо, Джимсіті, Паломіно, Сапата — Додо, Кастровіллі (усі — травми)

Під питанням: Дзаппакоста (Аталанта, травма)

Цікаві факти:

- В останніх двох домашніх матчах Аталанта програла Фіорентині. Одна гра пройшла у рамках чемпіоната, інша — Кубка Італії;

- Попередня зустріч команд теж завершилася звитягою "фіалок", які здолали бергамасків на власному полі;

- Аталанта — одна з двох команд (разом із Наполі), які ще не програвали у цьому сезоні.

ПРОГНОЗ 0:1