Італія

Український півзахисник може змінити клуб.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може змінити клубну прописку найближчим часом.

Як повідомляє видання Calciomercato, в українському півзахиснику зацікавлений інший представник Серії А – Рома.

Команда Жозе Моуріньйо уважно стежить за його ситуацією і попросила посередника вивчити можливість перевезення Маліновського до столиці Італії на умовах безкоштовного трансферу.

Зазначимо, що Руслан перейшов до Аталанти з Генка 3 роки тому. За цей час він зіграв 129 матчів у всіх турнірах, відзначився 29 голами та віддав 27 результативних передач.

Нагадаємо, що не дивлячись на конфлікт між Маліновським та Гасперіні президент "бергамасків" вирішив залишити гравця.