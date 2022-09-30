Італія

Форвард шукає нову команду.

Нападник Аталанти Луїс Муріель розглядає різні варіанти продовження кар'єри.

Як повідомляє видання Calciomercato, колумбійський футболіст вважає, що його історія в стані "бергамасків" добігає кінця.

Стверджується, що головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні не хоче втрачати Луїса Муріеля.

Сам футболіст готовий повернутися до Фіорентини, за яку виступав раніше.

Минулого сезону колумбійський форвард провів за бергамасків 39 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, що у Муріеля є й більш цікава пропозиція — ним цікавиться один з грандів італійського футболу.