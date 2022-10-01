Італія

Команда Лучано Спалетті здобула чергову перемогу.

У рамках восьмого туру італійської Серії А Наполі в домашніх стінах переграв Торіно (3:1).

Перший тайм був дуже цікавим для вболівальників та дуже складним для туринців. На шостій хвилині Замбо Ангісса відкрив рахунок.

А через шість хвилин камерунській легіонер зробив дубль. На 37 відзначився і Кварцхелія — 3:0.

До перерви гості відіграли один м'яч. Санабрія на 44 хвилині прошив з близької дистанції Мерета.

Наполі - Торіно 3:1

Голи: Замбо, 6, 12, Кварцхелія, 37 — Санабрія, 44

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Руй (Олівейра, 81) — Замбо, Лоботка, Зелінські (Ндомбеле, 62) — Політано (Лосано, 68), Кварцхелія (Ельмас, 81) — Распадорі (Сімеоне, 62).

Торіно: Мілінковіч-Савич — Родрігес (Схурс, 85), Буонджорно, Джіджі, Лазаро (Айна, 74), Сінго (Карамо, 85) — Лінетті (Адопо, 74), Лукич, Влашич, Міранчук (Радонич, 69) — Санабрія.

Попередження: Сінго, Лукич.