Італія
01 жовтня 2022, 20:59
Рома вперше за понад п'ять років здобула перемогу над Інтером
Міланський колектив програв учетверте в поточному розіграші чемпіонату — стільки ж, скільки й за весь попередній футбольний рік у Серії A.
Інтер — Рома, Getty Images
01 жовтня 2022, 20:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інтер — Рома 1:2
Голи: Дімарко, 30 — Дібала, 39, Смоллінг, 75
Інтер: Ханданович — Шкрініар, Ачербі, Бастоні (Госенс, 82) — Думфріс (Белланова, 78), Барелла, Асллані (Мхітарян, 77), Чалханоглу (Корреа, 78), Дімарко — Мартінес, Джеко.
Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Челік, Крістанте, Матич, Спінаццола — Дзаньоло (Дзаньоло, 85), Пеллегріні (Камара, 81) — Дібала (Абрагам, 58).
Попередження: Асллані, Корреа — Дзаньоло, Манчіні, Смоллінг, Госенс, Барелла