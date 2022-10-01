Італія

Рома вперше за понад п'ять років здобула перемогу над Інтером

Міланський колектив програв учетверте в поточному розіграші чемпіонату — стільки ж, скільки й за весь попередній футбольний рік у Серії A.

Інтер — Рома, Getty Images

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Інтер — Рома 1:2

Голи: Дімарко, 30 — Дібала, 39, Смоллінг, 75



Інтер: Ханданович — Шкрініар, Ачербі, Бастоні (Госенс, 82) — Думфріс (Белланова, 78), Барелла, Асллані (Мхітарян, 77), Чалханоглу (Корреа, 78), Дімарко — Мартінес, Джеко.



Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Челік, Крістанте, Матич, Спінаццола — Дзаньоло (Дзаньоло, 85), Пеллегріні (Камара, 81) — Дібала (Абрагам, 58).



Попередження: Асллані, Корреа — Дзаньоло, Манчіні, Смоллінг, Госенс, Барелла