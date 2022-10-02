Італія

Італійський фахівець прокоментував виступи 21-річного футболіста.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів, що Наполі стежив за Хвічей Кварацхелієй ще з того часу, як він тренував італійську команду.

"Наполі підписав дуже добрих футболістів, влив нову кров. Складно зараз прогнозувати, на що здатна ця команда, вона стала непередбачуваною.

Якщо хтось не в курсі, ми стежили за Кварацхелією, коли я працював у Наполі. Він особливий гравець", – наводить слова Анчелотті Football Italia.

Цього сезону грузинський футболіст відіграв 8 матчів у Серії А, забивши 5 голів і зробивши 1 асист.