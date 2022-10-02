Завершився матч чемпіонату Італії.
Ювентус - Болонья, Getty Images
02 жовтня 2022, 23:34
У рамках восьмого туру Серії А Ювентус на своєму полі приймав Болонью.
Підопічні Массіміліано Аллегрі без особливих труднощів здолали свого опонента.
Ювентус - Болонья 3:0
Голи: Костич, 24, Влахович, 59, Мілік, 62.
Ювентус: Щесни — Данилу, Бремер, Бонуччі, Алекс Сандро — Маккенні (Куадрадо, 60), Локателлі (Міретті, 77), Рабіо (Де Шільйо, 77), Костич (Паредес, 60) — Мілік (Кін, 81), Влахович.
Болонья: Скорупскі — Де Сільвестрі (Камб'ясо, 61), Боніфаці, Соса, Лікоянніс — Схаутен (Ебішер, 77), Домінгес (Медель, 61) — Орсоліні, Соріано (Фергюсон, 77), Сансоне (Віньято, 61) — Арнаутович.
Попередження: ... — Соса.