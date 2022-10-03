Італійський фахівець не захотів бачити у клубі аргентинця.
ПАУЛО ДІБАЛА, GETTY IMAGES
03 жовтня 2022, 15:28
Минулого літа Інтер міг підписати Пауло Дібалу на правах вільного агента.
Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, проти переходу висловився Сімоне Індзагі. Головний тренер "нерадзурі" не захотів бачити у своїй команді аргентинця.
Індзагі вирішив зробити ставку на Хоакіна Корреа, надавши йому другий шанс.
У підсумку, Дібала перейшов у Рому, де на даному етапі провів 9 матчів, забивши 5 голів і зробивши 2 асисти.