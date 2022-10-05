Італія

Бразило-італієць пропустить певний час через травму.

Центрбек Аталанти Рафаель Толоі отримав пошкодження у суботньому поєдинку проти Фіорентини та випав з гри на певний час.

Медичне обстеження виявило в гравця розтягнення біцепса стегнової кістки.

Враховуючи характер пошкодження мова йде про декілька тижнів простою.

Нещодавно Толоі виступав також за Італію у Лізі Націй.

Найжахливіша новина для команди Гасперіні в тому, що окрім Рафаеля травмовані також Джимсіті, Муссо, Дзаппакоста та Сапата, а Паломіно дискваліфікований через вже провалений допінг-тест перед стартом цього сезону.

Нагадаємо, що бергамаски закріпилися на другому місці завдяки перемозі минулих вихідних.