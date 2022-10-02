Італія

Маліновський з'явився на полі замість автора переможного гола.

У матчі восьмого туру чемпіонату Італії-2022/23 Аталанта на своєму полі переграла Фіорентину з рахунком 1:0.

Вже не вперше у цьому сезоні команда Гасперіні здобула звитягу, поступившись за основними статистичними показниками. Наприклад, у володінні м'ячем (37 на 63) та за ударами (10 на 14). Наразі "Богиня" ділить перше і друге місця з Наполі, поступаючись "партенопеї" за додатковими показниками.

Що ж до Руслана Маліновського, то наш співвітчизник з'явився на полі на 74 хвилині замість автора єдиного голу у грі Адемоли Лукмана.

Аталанта — Фіорентина — 1:0

Гол: Лукман, 59

Аталанта: Спортьєлло — Толой (Демірал, 75), Околі, де Рон — Гатебур, Скальвіні, Копмайнерс, Соппі (Мехле, 56) — Едерсон (Пашалич, 56), Лукман (Маліновський, 74) — Муріель (Гейлунд, 75)

Фіорентина: Террачано — Венуті, (Терзич, 67) Куарта (Данкан, 86), Ігор, Бірагі — Бонавентура (Амрабат, 68), Мандрагора, Барак (Йович, 75) — Іконе, Куаме, Сапонара (Артур, 86)

Попередження: Скальвіні, 31, Гатебур, 80 — Бонавентура, 4, Амрабат, 85.

Нагадаємо, у суботу вдень вже відбулися 3 матчі Серії А. О 21:45 Ювентус зіграє проти Болоньї.

Заключний поєдинок туру у чемпіонаті Італії пройде у понеділок. Також о 21:45 Удінезе гратиме з Вероною.