Італія

Грузинський футболіст розповів про адаптацію у Серії А та про інше.

Зірка Наполі Хвіча Кварацхелія розповів про свою адаптацію в новому клубі, про цілі та назвав своїх кумирів.

"Наполі — це команда, повна чудових гравців, якщо ми продовжимо так, ми зможемо поставити високу планку. Кожна перемога була надзвичайною, але ми повинні продовжувати працювати, все більше і більше. Наполі — це як сім'я, об'єднана група футболістів, яка працює віддано, ми всі йдемо в одному напрямку, це чудова команда.

Я наполегливо працюю, щоб удосконалюватися, тому що мені ще дуже багато чого потрібно навчитися. Я хочу досягти вершини. Скудетто – це мрія, 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на даний момент – ціль. Є багато топ-команд високого рівня, і тому буде важко: Мілан, Інтер, Ювентус, Лаціо, Рома, Аталанта, Фіорентина, навіть Удінезе, які добре почали сезон.

Зараз мій кумир — Кріштіану Роналду, а першим був Гуті з Реала, подобалась його гра. Коли я грав на вулицях Тбілісі з друзями, я одягав білу футболку, на спині якої було написано Гуті", — цитує Кварацхелію Football Italia із посиланням на Corriere dello Sport.

Гравець збірної Грузії приголомшливо розпочав сезон, допомігши Наполі виграти дев’ять ігор з 11 у всіх турнірах цього сезону. Він забив шість голів в 11 матчах, віддавши чотири гольові передачі. Досить вражаюче, враховуючи, що влітку він приєднався до клубу всього за 10 мільйонів євро.