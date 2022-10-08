Італія

Український голкіпер зацікавив команди із Серії А.

Воротар збірної України та донецького Шахтаря Анатолій Трубін привернув увагу клубів із італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у підписанні 21-річного українця зацікавлені Удінезе та Сассуоло.

Обидві італійські команди розглядають варіант із підписанням Трубіна на наступний сезон.

У поточній кампанії український голкіпер провів вісім матчів, у яких пропустив шість м'ячів та три поєдинки провів на нуль.

Після восьми турів Удінезе займає третій рядок у турнірній таблиці, тоді як Сассуоло розташовується на восьмому місці.