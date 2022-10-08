Італія

Туринці хочуть продовжити контракт із французьким хавбеком.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо незабаром може продовжити угоду зі своїм нинішнім клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, найближчими тижнями керівництво "старої синьйори" планує розпочати переговори з матір'ю футболіста Веронік, яка за сумісництвом є його агентом.

Наразі французький гравець заробляє 7 мільйони євро на рік + 2 млн у вигляді бонусів. Ювентус хоче скоротити зарплату Рабьо на 20%.

У поточному сезоні Андрієн провів шість матчів, у яких забив два м'ячі.