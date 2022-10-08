Центральний півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо незабаром може продовжити угоду зі своїм нинішнім клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, найближчими тижнями керівництво "старої синьйори" планує розпочати переговори з матір'ю футболіста Веронік, яка за сумісництвом є його агентом.

Наразі французький гравець заробляє 7 мільйони євро на рік + 2 млн у вигляді бонусів.  Ювентус хоче скоротити зарплату Рабьо на 20%.

У поточному сезоні Андрієн провів шість матчів, у яких забив два м'ячі.