Туринці хочуть продовжити контракт із французьким хавбеком.
Адріен Рабьо, getty images
08 жовтня 2022, 14:58
Центральний півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо незабаром може продовжити угоду зі своїм нинішнім клубом.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, найближчими тижнями керівництво "старої синьйори" планує розпочати переговори з матір'ю футболіста Веронік, яка за сумісництвом є його агентом.
Наразі французький гравець заробляє 7 мільйони євро на рік + 2 млн у вигляді бонусів. Ювентус хоче скоротити зарплату Рабьо на 20%.
У поточному сезоні Андрієн провів шість матчів, у яких забив два м'ячі.