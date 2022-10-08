Італія

Два забиті м'ячі у виконанні боснійського форварда принесли в актив "нерадзуррі" три очки.

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А Сассуоло приймав на своєму полі міланський Інтер.

"Нерадзуррі" відкрили рахунок на 44-й хвилині завдяки зусиллям Едіна Джеко, для якого цей гол став 100-м у чемпіонаті Італії, проте зберегти мінімальну перевагу команді Сімоне Індзагі не вдалося.

На 60-й хвилині Фраттезі повернув рівновагу в рахунку, але знову включився Джеко — через 15 хвилин боснійський форвард забив ще один гол і приніс до активу Інтера непрості три очки.

Сассуоло — Інтер 1:1

Голи: Фраттезі, 60 — Джеко, 44, 75

Сассуоло: Консільї, Тольян, Ерліч (Айхан 82), Феррарі (Руан 88), Рожеріо, Фраттезі (Альварес 82), Лопес, Торстведт (Харруї 71), Лор'єнте, Пінамонті, Сейде (Антіст 71)



Інтер: Онана, Д"Амброзіо (Шкріньяр 58), Ачербі, А. Бастоні, Думфріз, Асллані (Мхітарян 46), Барелла (Гальярдіні 84), Чалханоглу, Дімарко (Дарміан 68), Джеко, Лаутаро Мартінес

Попередження: Феррарі 21, Харруї 72, Руан 90+4 — Аслані 19, Д"Амброзіо 55

Попередження: Феррарі - Асллані, Д'Амброзіо