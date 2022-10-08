Італія

Подія сталася у матчі Сассуоло — Інтер.

На 44 хвилині матчу 9 туру італійської Серії А між Сассуоло та Інтером Едін Джеко відкрив рахунок з передачі Дензела Дюмфріса. Цей м'яч став для 36-річного боснійського нападника сотим в італійській Серії А.

Відзначимо, що 85 з цих голів форвард забив у складі Роми, за яку виступав з 2015 по 2021 роки, і 15 — за Інтер, куди перебрався влітку 2021 і за який грає по сьогоднішній день.

Нагадаємо, що Джеко жорстко засудив намагання боснійської федерації провести товариський матч зі збірної росії.

Раніше з'явилася інформація, що Інтер не планує продовжувати контракт з Едіном, який спливає влітку 2023 року.