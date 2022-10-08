Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та туринський Ювентус.

Мілан та туринський Ювентус на Сан Сіро зіграють у центральному протистоянні в рамках дев'ятого туру італійської Серії A.

Стефано Пьолі, після поразки від лондонського Челсі (0:3), вирішив залучити до стартового складу Калулу на Тео ернандеса на флангах захисту, тоді як Габбья розташується в парі центральних оборонців. Побега долучиться до трикутнику в центрі поля, а Діас розташується на правому фланзі.

Массіміліано Аллегрі, після перемоги над ізраїльським Маккабі Хайфа (3:1), використав із перших хвилин Даніло та Алекса Сандро на флангах оборони, тоді як Бонуччі відправився в пару до Бремера в центрі захисту. Куадрадо та Костич утворять фланги півзахисту, а Локателлі розташується в центрі поля. У атаці Влахович зіграє в парі з Міліком.

Мілан: Тетерушану — Калулу, Габбья, Томорі, Ернандес — Побега, Беннасер, Тоналі — Діас, Жиру, Леау.

Запасні: Юнгдаль, Міранте, Балло-Туре, Дест, Тіав, Адлі, Бакайоко, К’єр, Крунич, Вранкс, Де Кетеларе, Орігі.



Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Бонуччі, Алекс Сандро — Куадрадо, Локателлі, Рабьо, Костич — Влахович, Мілік.

Запасні: Пінсольо, Перін, Гатті, Ругані, Маккенні, Міретті, Паредес, Фаджолі, Кін, Суле.



Гра Мілан — Ювентус почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.