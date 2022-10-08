Італія

До вашої уваги — прев'ю класичного протистояння чемпіоната Італії.

Матчі між Міланом та Ювентусом трошки поступається принциповістю поєдинкам між Міланом та Інтером чи, тим паче, Інтером і Ювентусом.

Втім, воно входить до безсмертної класики Кальчо, який пережив сотні величних команд, і все одно має три одвічні "родзинкі" — північних китів. Зазвичай з часом згасає все, крім них. Вони — вічні. І у суботу ввечері на нас очікує чергова серія цього мегаісторичного протистояння.

МІЛАН — ЮВЕНТУС

СУБОТА, 8 ЖОВТНЯ, 19:00. МІЛАН, САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Першим оком може здатися, що за нинішніх розкладів у матчі Міланом — Юве є очевидний фаворит. Про це свідчить і турнірна таблиця після восьми турів. Втім, Мілан останнім часом почали відверто косити травми — у суботу Стефано Піолі не зможе розраховувати десь на половину гравців, які могли би разом вийти в основі.

Якщо матч з Емполі вдалося витягти на морально-вольових якостях і за рахунок геніальності Леау, то на тижні з Челсі вболівальники побачили наслідки цих негараздів. Благо, проти Юве Піолі скоріш за все вже зможе розраховувати на Тео Ернандеса.

Юве ж свої кадрові проблеми переживає з початку сезону. Наприклад, Погба та К'єза досі не зіграли у новому сезоні жодної секунди. Неприємностей конкретну у суботу Аллегрі додасть відсутність дискваліфікованого ще за "монцівські гріхи" Анхеля Ді Марії, який видав фантастичний матч проти ізраїльського Маккабі з Хайфи.

По участі у грі Аркадіуша Міліка буде відомо пізніше, проте за будь-яких обставин слабко віриться, що сеньйор Массіміліано зіграє у 2 форварди на виїзді проти команди своєї когорти.

Вірогідно, попри всі труднощі, першим номером гратиме Мілан. По-перше, не забуваємо про вельми банальний фактор господаря поля і заповнених трибун. По-друге, Ювентус імені другого пришестя Аллегрі боїться ризикувати за будь-яких обставин — навіть коли перемога потрібна кров із носу. Мілан у свою чергу це робити любить і вміє.

З іншого боку, "россонері" варто зберігати обережність. Проблеми в обороні та фактор неосновного воротаря не дають великої впевненості позаду. Отже, ніхто не бігтиме в атаку зламавши голову, проте саме Мілан за нашим прогнозом візьме м'яч під свій контроль.

Щодо результату, то прогнозуємо мінімальну перемогу команди Піолі. Ювентус знайде свій гол, проте після Болоньї та Маккабі всі знову повернуться до обговорення старих проблем "Старої Сеньйори". Власне, багато хто ці обговорення і не завершував. А навіщо?

Орієнтовні склади:

Мілан: Татарушану — Дест, Калулю, Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі — Крунич, Діас, Леау — Жиру

Ювентус: Щенсни — Даніло, Бремер, Бонуччі, Сандро — Паредес, Локателлі, Рабьо — Куадрадо, Костич — Влахович

Не зіграють: Меньян, Калабрія, Флоренці, К'єр, Мессіас, Салемакерс, Ібрагімович (травми) — Де Шильо, Погба, К'єза (травми), Ді Марія (дискваліфікація)

Під питанням: Мілік (пошкодження)

Цікаві факти:

- Алленаторе Ювентуса Массіміліано Аллегрі — останній тренер Мілана до Піолі, який здобув Скудетто на чолі "россонері". Сталося це у сезону-2010/11;

- Сам Піолі теж має слід "по ту сторону протистояння". У 1984-1987 роках молодий Стефано грав у складі "б'янконері";

- 22 жовтня 2016 року домашню перемогу над туринцями Мілану приніс нинішній "ювентіні" Мануель Локателлі. У той вечір 18-річний вихованець "россонері" наніс прекрасний удар по воротах Буффона.

- Всього Мілан і Ювентус зустрічалися між собою 253 рази. На рахунку "зебр" — 97 перемог, на рахунку "дияволів" — 76. 80 поєдинків закінчилися внічию.

ПРОГНОЗ 2:1



