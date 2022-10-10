Італія

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У пізньому недільному протистоянні в рамках дев’ятого туру італійської Серії A Рома на власному полі приймала Лечче.

Господарі поля відкрили рахунок уже на шостій хвилині завдяки зусиллям Кріса Смоллінга, і вже незабаром їхні суперники залишились у меншості через вилучення півзахисника Мортена Г'юлманд.

Однак навіть за таких скрутних умов Лечче віднайшов у собі сили на те, аби відіграти пропущений м’яч ще до перерви, проте одразу на початку другого тайму отримав пенальті у власні ворота, який реалізував Пауло Дібала.

Рома в підсумку втримала перемогу, однак автор переможного голу отримав пошкодження під час виконання одинадцятиметрового, тож ризикує залишитись поза грою на тривалий термін.

Огляд матчу:

Рома — Лечче 2:1

Голи: Смоллінг, 6, Дібала, 48 (з пенальті) — Стрефецца 39.

Рома: Патрісіу — Манчіні (Кумбулла, 88), Смоллінг, Ібаньєс — Залевскі, Крістанте, Пеллегріні, Вінья (Спінаццолла, 46) — Дібала (Матич, 50), Дзаньоло (Абрагам, 46) — Белотті (Шомуродов, 77).

Лечче: Фальконе — Гендре, Баскіротто, Умтіті, Пеццелла — Аскілдсен (Гельгасон, 71), Г'юлманд, Гонсалес (Блен, 46) — Стрефецца (Ді Франческо, 71), Сісей (Одін, 90), Банда (Коломбо, 81).

Попередження: Ібаньєс, Манчіні — Умтіті, Ді Франческо.

Вилучення: Г'юлманд, 22.

Джерело: MEGOGO.