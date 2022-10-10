Лаціо в рамках поєдинку дев'ятого туру чемпіонату Італії вирушив у гості до Фіорентини і здобув розгромну перемогу.

Підопічні Мауріціо Саррі відправили у ворота суперника чотири м'ячі без відповіді зусиллями Весіно, Дзакканьї, Луїса Альберто та Іммобіле.

Фіорентина — Лаціо 0:4

Голи: Весіно, 11, Дзакканьї, 25, Луїс Альберто, 85, Іммобіле, 90+1

Фіорентина: Терраччано – Додо, Мартінес, Ігор Жуліо (Міленкович, 59), Біраги – Бонавентура (Мале, 72), Амрабат (Барак, 59), Мандрагора – Іконе (Гонсалес, 46), Йович, Куаме (Сапонара, 72).

Лаціо: Проведель – Ладзарі, Габаррон, Романьолі, Марушич (Хюсай, 72) – Весіно, Мілінкович-Савіч, Маркос Антоніо (Луїс Альберто, 62) – Феліпе Андерсон (Педро, 79), Дзакканьї (Канчельєрі, 79).