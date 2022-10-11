Італія

Фахівець найближчими днями не залишить посаду.

Туринський Ювентус у Лізі чемпіонів сенсаційно програв Маккабі з Хайфи з рахунком 0:2. Ця поразка стала не першою у цьому сезоні як в ЛЧ, так і в Серії А.

Тому виглядало логічним, що представники преси зв'язались із президентом "старої сеньйори" Андреа Аньєллі, щоб поцікавитись, чи не збираються керівники звільнити головного тренера Массіміліано Аллегрі.

"Массіміліано Аллегрі — головний тренер Ювентуса і залишається їм", — відповів функціонер.

Ювентус у сезоні-2022/23 програв п'ять матчів в усіх змаганнях, чотири рази зіграв унічию та чотири рази перемагав. Контракт Аллегрі із туринським клубом діє до літа 2025 року.