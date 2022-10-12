Італія

Футболістам не подобається працювати з теперішнім наставником.

Після цілого ряду невдалих матчів у чемпіонаті та Лізі чемпіонів, деякі гравці Ювентуса виражають обурення філософією головного тренера Массіміліано Аллегрі.

Півзахисники Вестон Маккенні та Мануель Локателлі обурені вказівками тренера, тому не повністю віддають себе на футбольному полі.

Літні новачки "старої сеньйори" Анхель Ді Марія та Леонардо Паредес також не мають чудових стосунків з італійським фахівцем.

Є група футболістів, які довіряють менеджеру. Football Italia із посиланням на La Republica пишуть про те, що вортарі Войцех Щенсни, Маттіа Перін, захисники Хуан Куадрадо, Данілу та Маттіа Де Шільйо бачать проблему не у тренері.

Раніше легендарний форвард Ювентуса Алессандро Дель П'єро назвав головні проблеми у клубі.