Італія

Команда Массіміліано Аллегрі здобула непросту перемогу у важливому матчі.

У рамках туру італійської Серії А відбулось туринське дербі — Торіно вдома приймав Ювентус.

Гості розпочали активніше діяти з перших хвилин та декілька спроб створили. Проте для Мілінковіча-Савіча не було дуже складним з ударами гостей справитись.

У другому таймі господарі почали створювати моменти у воріт Щесни, хоча гості також намагались не відставати.

Ювентус зміг забити на 75 хвилині. Даніло після подачі з кутового прокинув м'яч на сербського форварда, який миттєво прошив ворота господарів. Цей гол вирішив долю дербі.

Торіно — Ювентус 0:1

Гол: Влахович, 75

Торіно: Мілінковіч-Савич — Джіджі (Зіма, 79), Схурс, Родрігес, Айна (Сінго, 79), Лазаро — Лукич, Лінетті (Карамо, 79), Влашич — Міранчук, Радонич (Пеллегрі, 70).

Ювентус: Щесни — Сандро, Бремер (Бонуччі, 52), Даніло, Костич, Куадрадо — Рабьо, Локателлі, Маккенні — Кін (Мілік, 73), Влахович (Паредес, 90).

Попередження: Лінетті.