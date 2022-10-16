Італія

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Бергамаська Аталанта своїм домашнім протистоянням проти Сассуоло завершувала програму десятого туру італійської Серії A.

Без участі українського півзахисника Руслана Маліновського в стартовому складі, "оробічі" пропустили першими під завісу першого тайму, проте блискавично відігрались уже за кілька хвилин.

Після початку другої половини гри колектив із Бергамо зумів вийти вперед за рахунком, після чого віддав м’яч суперникам, отримуючи нові нагоди проводити контрнаступи. Зрештою така тактика господарів поля виявилась виключно виграшною. Маліновський на поле так і не вийшов.

Огляд матчу:

Аталанта — Сассуоло 2:1

Голи: Пашалич, 45+1, Лукман, 46 — Кірьякопулос, 41.

Аталанта: Спортьєлло — Околі, Демірал, Скальвіні, Соппі (Дзортеа, 81), Мехле (Руджері, 81) — Де Рон, Копмейнерс, Пашалич — Лукман (Бога, 68), Муріель (Гейлунд, 68).

Сассуоло: Консіглі — Рожеріу, Феррарі, Ерліч, Толян — Торстведт (Траоре, 65), Лопез, Фраттезі, Кірьякопулос (Матеус, 65), Д'Андреа (Берарді, 56, Алварес, 79) — Пінамонті.

Попередження: Скальвіні, Кірьякопулос, Пінамонті, Торстведт, Феррарі.

Джерело: MEGOGO.