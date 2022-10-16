Італія

"Нерадзуррі" набрали три очки у другому матчі Серії А поспіль, але, як і раніше, знаходяться поза зоною Ліги чемпіонів.

У рамках десятого туру італійської Серії А міланський Інтер зумів впевнено здолати Салернітату на своєму полі.

Підопічні Сімоне Індзагі відправили у ворота суперника два м'ячі без відповіді, авторами яких стали Лаутаро Мартінес і Ніколо Барелла, чого виявилося достатньо для перемоги в даному протистоянні.

Тим не менш, "нерадзуррі", як і раніше, знаходяться поза топ-4 турнірної таблиці чемпіонату Італії, займаючи на даний момент сьоме місце.

Інтер - Салернітана 2:0

Голи: Лаутаро Мартінес 14, Барелла 58

Інтер: Онана, Шкріньяр, Де Фрай, Ачербі, Думфріз (Белланова 89), Барелла, Чалханоглу (Дармiан 89), Мхітарян (Асллані 72), Дімарко (Гозенс 63), Джеко (Корреа 72), Лаутаро Мартінес

Салернітана: Сепе, Дьомбер, Данілюк, Пірола (Бронн 81), Кандрева, Кулібалі, Кастанос (Валенсія 60), Вільєна (Бохінен 75), Мадзоккі (Самбія 81), Пьонтек (Бонаццолі 60), Діа



Попередження: Данілюк