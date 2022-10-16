"Нерадзуррі" набрали три очки у другому матчі Серії А поспіль, але, як і раніше, знаходяться поза зоною Ліги чемпіонів.
Інтер - Салернітана, getty images
16 жовтня 2022, 15:32
У рамках десятого туру італійської Серії А міланський Інтер зумів впевнено здолати Салернітату на своєму полі.
Підопічні Сімоне Індзагі відправили у ворота суперника два м'ячі без відповіді, авторами яких стали Лаутаро Мартінес і Ніколо Барелла, чого виявилося достатньо для перемоги в даному протистоянні.
Тим не менш, "нерадзуррі", як і раніше, знаходяться поза топ-4 турнірної таблиці чемпіонату Італії, займаючи на даний момент сьоме місце.
Інтер - Салернітана 2:0
Голи: Лаутаро Мартінес 14, Барелла 58
Інтер: Онана, Шкріньяр, Де Фрай, Ачербі, Думфріз (Белланова 89), Барелла, Чалханоглу (Дармiан 89), Мхітарян (Асллані 72), Дімарко (Гозенс 63), Джеко (Корреа 72), Лаутаро Мартінес
Салернітана: Сепе, Дьомбер, Данілюк, Пірола (Бронн 81), Кандрева, Кулібалі, Кастанос (Валенсія 60), Вільєна (Бохінен 75), Мадзоккі (Самбія 81), Пьонтек (Бонаццолі 60), Діа
Попередження: Данілюк