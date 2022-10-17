Італія

Дивіться огляд гри Серії A на Football.ua.

Мілан у рамках десятого туру італійської Серії A проводив гостьовий матч проти Верони.

Уже на самому початку гри команді Стефано Пьолі суперники подарували можливість відзначитись голом, завдячуючи невдалій дії Мігеля Велозу біля власних воріт.

Однак "мастифи" доволі швидко при цьому зуміли відповісти власним влучним ударом тепер уже безпосередньо по воротах Тетерушану, після чого команди тривалий час демонстрували максимально рівну гру.

Зрештою, уже під завісу основного часу, результативний постріл Сандро Тоналі дозволив Мілану святкувати підсумковий успіх.

Огляд матчу:

Верона — Мілан 1:2

Голи: Гюнтер, 19 – Велозу, 9 (автогол), Тоналі, 81.

Верона: Монтіпо — Хієн, Гюнтер, Маньяні (Кабаль, 71) — Фараоні, Тамез (Хонгла, 65), Велозу, Депаолі — Хрустич (Пікколі, 54), Верді (Каллон, 71) — Анрі (Джурич, 65).

Мілан: Тетерушану — Калулу, Габбія, Томорі, Ернандес — Адлі (Беннасер, 61), Тоналі, Крунич (Побега, 61) — Діас (Ребич, 46), Жиру (Орігі 46), Леау (Тіав, 83).

Попередження: Маньяні, Хонгла, Фараоні — Ернандес.

Джерело: MEGOGO.