Італія

Фахівець висловився щодо матчу у Серії А.

Головний тренер Мілана Стефано Пьолі прокоментував перемогу над Вероною в італійській Серії А.

"Ми добре розпочали матч, майже зробили рахунок 2-0 і тримали гру під контролем. Але потім стався той невдалий епізод, ми втратили концентрацію і пропустили. Мілан робив забагато помилок у першому таймі, команда розділилася і залишала великі простори для Верони.

Ми прагнули третьої поспіль перемоги в Серії А, щоб продовжувати покращувати свій рекорд на виїздах, оскільки я не думаю, що хтось у Європі залишився непереможеним у виїзних матчах у 2022 році. Іншою мотивацією було підійти до цього тижня з впевненістю та попрацювати над тактикою.

Однак ми повернулися на правильний шлях. Виграли завдяки талантам, які можуть створювати моменти з нізвідки, наприклад, пас Ребіча на Тоналі. Адлі вийшов зі старту. Це була непроста гра для нього, тому що Верона грала широко, майже по всьому полі. Це також був його перший матч у старті, тому слід очікувати деяких труднощів.

Що стосується новачків, типу Деста, Вранкса, давайте не будемо забувати, що вони лише кілька місяців тому прибули до абсолютно нової ліги. Я впевнений, що вони скоро будуть готові, оскільки їм знадобилося трохи часу, щоб акліматизуватись", — сказав Пьолі.

Відео голів та огляд матчу між Міланом та Вероною можна дивитись на Football.ua.