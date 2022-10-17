Римляни набрали три бали у грі Серії А.
Сампдорія - Рома, getty images
17 жовтня 2022, 21:41
Рома в рамках поєдинку десятого туру чемпіонату Італії вирушила в гості до Сампдорії і здобула перемогу.
Долю зустрічі вирішив єдиний результативний удар Лоренцо Пеллегріні з одиннадатиметрової позначки на дев'ятій хвилині.
Сампдорія - Рома 0:1
Гол: Пеллегріні, 9
Сампдорія: Аудеро — Берешинськи, Коллі, Феррарі, Ауджелло (Мурру, 46) — Леріс (Пуссетто, 46), Джуричич (Сабірі, 75), Рінкон (Верре, 59), Вільяр — Габб'ядіні (Куальярелла, 59).
Рома: Руй Патрісіу — Смоллінг, Манчіні, Рожер — Крістанте, Пеллегріні, Камара (Матич, 69), Залевскі (Карсдорп, 84) — Белотті (Бове, 84), Абрагам (Дзаньоло, 69), Ель-Шаараві (Спінаццола, 74).