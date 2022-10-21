Італія

Контіні-Барановський забив і парирував пенальті.

У четвер, 20 жовтня, у матчі 1/16 Кубка Італії Сампдорія на власному полі приймала Асколі. Основний час гри завершився з рахунком 1:1, в овертаймах команди вразили ворота суперниках ще по одному разу, тож справа дійшла до серії пенальті.

Перші 5 ударів завершилися з рахунком 3:3. Справа дійшла аж до ударів голкіперів (які, що логічно, були одинадцятими за ліком) — і тут до м'яча підійшов Нікіта Контіні-Барановський.

Уродженець Черкас, обоє батьків якого є українцями (мати згодом переїхала до Італії та вийшла заміж за італійця), впевнено переграв свого колегу. Згодом же Контіні-Барановський парирував удар свого колеги — 37-річного Енріко Гуарни.

Тим самим "Дорія" здобула першу перемогу за тренерства Деяна Станковича та загалом у сезоні — нехай навіть не в основний час.





Зазначимо, що права на 26-річного етнічного українця з італійським паспортом належать Наполі. Сампдорія — дев'ятий клуб, в оренду до якого переходить Нікіта за останні 7 років. У матчі з Асколі Контіні-Барановський дебютував у складі генуезького клубу.