Італія

До вашої уваги — розповідь про найкращі події минулого туру Серії А.

Десятий тур Серії А пройшов так, як і мав. От подивишся на результати і спитаєш: а що перед матчами не можна було передбачити? Можливо, хіба нічия Лаціо з Удінезе мала би бути 2:2 чи 3:3 (або за класикою їхніх взаємовідносин -4:4), але аж ніяк не 0:0.

У всьому іншому справи логічні. Ювентус перемагає Торіно у дербі, але робить це вельми тяжко. Інтер у свою чергу відпочиває після Камп Ноу, Кварацхелія закохує у себе Неаполь ще сильніше, а у Генуї учень поступається вчителю з його типовим футболом.

Отже, друзі, давайте сьогодні поговоримо про Кальчо. Ви ж не проти?

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 10 ТУР

Краще так, ніж ніяк

Ювентус проти Торіно зіграв краще, ніж у минулих матчах сезону. Але все одно невиразно.

Кажуть, що у дербі перемоги не мають запаху, але "Дербі делла Моле" завжди мало особливий статус — тут є очевидний аутсайдер і очевидний фаворит. І слід зауважити, що у кризовому стані до суботи підходили обидві команди. Торіно, нагадаємо, виходив на гру з серією у 4 поспіль матчі без перемог.

Переможний гол у ворота суперників "запхав" Душан Влахович. Насправді, серб міг забивати ще у першому таймі набагато більш красиво, але там йому на заваді став співвітчизник Ваня Мілінкович-Савич. До слова, представників цієї балканської країни на полі зі старту було аж 5 — 2 у Юве і 3 у Торо.

Найкращий момент "биків" стався у другому таймі після удару громадянина держави-агресора. Позиція була вельми вигідна, а ось удар — в нікуди. Як-то кажуть, м'яч полетів за російським військовим кораблем.

Аллегрі залишається. Та будемо справедливі: не дивлячись на наш заголовок, він би залишився за будь-яких обставин. Інша справа, що у керівництва "б'янконері" кожного разу цьому свої пояснення. Тут, можливо, придумали б десяте за рахунком.

Одне слово — Лукман!

Аталанта, цілком можливо, виходила грати проти Сассуоло у свій типовий для цього сезону футбол. Втім, всі плани Гасперіні переламала одна швидесенька контратака команди Алессіо Діонізі, яку прекрасним ударом з лету довершив Гіоргос Кіріакопулос.

Саме цей фактор дав нам можливість знову побачити наближену на себе-найкращу Аталанту хоть на мить. Особливо слід відзначити англійського нігерійця (чи-то навпаки) Адемолу Лукмана, який забиває вчетверте у сезоні і у третьому матчі поспіль. Знову його удар приносить "Богині" тріумф — і це для неї прекрасно. А ще прекрасніше, що навіть вийшовши вперед Аталанта не відсиджувалася в обороні — бо тепер кожен раз з'являється таке побоювання.

Руслан Маліновський на полі не з'явився взагалі. Схоже, настав час... продовження речення придумуйте самі.

Легко

Інтеру після візиту до Барселони більш за все був потрібен спокій. І він його отримав.

Це не ті 5:0, як було двічі у матчах із Салернітаною у минулому сезоні. І не ті, з якими "морські коники" поступилися Сассуоло двома турами раніше. Але Мартінес і Барелла зробили свою справу, забивши по красивому м'ячу.

До речі, у випадку Ніколо відзначимо такий цікавий факт: у другому матчі поспіль він відзначається не дальнім ударом, а при ефектному завершенні комбінації з неробочої лівої ноги. А тут ще й дриблінг продемонстрував. Майстер на всі... ноги, не інакше!

Інтер потрошку підбирається принаймні до єврокубкової зони. Клуб із Салерно у свою чергу застряг у середині таблиці — та чи потрібно йому більше?! Але ж чутки про можливу відставку Давіде Ніколи все ходять і ходять...

Газон вкусив

Лаціо не пропускає у п'ятому поспіль матчі чемпіонату, але й обриває переможну серію з чотирьох звитяг, три останніх з яких — з рахунком 4:0. Удінезе у свою чергу не програє вже вдев'яте поспіль і вдруге поспіль грає внічию. Сам матч не зовсім-то й виправдав очікування — від двух веселих команд чекали явно не нулів.

А від Мауріціо Саррі — явно не виправдань у вигляді пісень про газон... Шантажувати відставкою, коли все наче добре — це ще що таке?!

Шикарно провів поєдинок голкіпер "фріульців" Марко Сільвестрі, та й найкращий шанс на перемогу був саме у гостей Вічного міста. Жерар Деулофеу пробив у поперечину, коли м'яч вже бачили у воротах.

Головне фіаско матчу для "орлів" — втрата Чіро Іммобіле. Найкращий бомбардир в історії римського клубу отримав травму на рівному місці ще у першому таймі і був замінений на Педро.

Легше, ніж здається

Наполі проти Болоньї зіграв так, як уміє — вишукано та елегантно, з дивами (а головне, що й асистом на Осімгена) Кварацхелії як обов'язковим атрибутом. Втрати Ррахмані та Ангісса поки не відчуваються.

Може здатися, що рахунок 3:2 свідчить про проблеми, які створила Болонья. Але це є правдою лиш дуже частково. "Россоблу" і справді вдалося забити 2 красиві м'ячі (хоча у другому з них цілковито і повністю винен Мерет), але й самі "партенопеї" мали забивати мінімум 5-6.

Тьяго Мотта на новій посаді поки не перемагає — у його заліку нічия і 3 поразки. Команда Лучано Спаллетті у свою чергу знову підписується під першою сходинкою.

Автоголом на автогол

Чемпіонський характер у неділю продемонстрував Мілан, який за день після того був визнаний найкращою командою минулого сезону. І близько не зникли кадрові негаразди (ба більше, вони тільки збільшилися — Піолі не міг розраховувати на де Кетеларе), забити банально не вдавалося, гра йшла зовсім не за сценарієм. Але 3 очки — у кишені.

Що ж до нашого підзаголовку, то якщо на колишнього "динамівця" Києва Мігеля Велозу гол у власні ворота записали, то Габбія чомусь обійшовся. Хоча очевидно, що без влучання у 22-річного оборонця "россонері", м'яч у ворота б не залетів.

Але знов таки, це нинішній Мілан. Він не завжди влаштовує спектаклі, але завжди "вигризає", коли питання стоїть ребром. І тому вчасний контрвипад з ударом Тоналі поміж ніг виглядав більш ніж логічним.

До речі, на заході у понеділок свої відзнаки отримали Піолі та Леау, а до символічної збірної минулого чемпіонату потрапило одразу четверо гравців "россонері".

Майстер-клас від учителя

Деян Станкович називає і вважає себе учнем Жозе Моурінью. Серб говорить, що саме португалець як тренер справив на нього найбільше тренерське враження — і тут нема нічого дивного, адже всі ми іноді згадуємо Інтер-2010.

Можна сказати, що Моурінью не залишив ці слова без уваги. І продемонстрував молодому екс-підопічному, як перемагати у Моур-стилі. Забити швидкий м'яч (до пенальті питань нема — рука після прострілу Абрагама, яку підтвердив VAR), перейти на гру другим номером і періодично різко вибігати у контратаки. Нехай навіть безрезультатно, якщо брати конкретно цю гру.

Щоб ви просто усвідомлювали: абсолютний і безповоротний аутсайдер Серії А переграв "джалороссі" і за ударами, і за володінням м'ячем.

Ромі ця перемога подарувала вихід у зону Ліги чемпіонів — команді Жозе Моурінью пішла на руку нічию між Лаціо та Удінезе. Ну а втрата Дібали принаймні на рівні "Дорії" компенсується зміною схеми і гри Абрагама і Белотті попереду у парі. Навіть Дзаньоло можна випускати лиш на заміну, просто піднімаючи уперед Пеллегріні.

Станкович уперше програв. А "Самп" із двома пунктами навіть не наздогнав Кремонезе, який свій бал у цьому турі здобув. Чи видно прогрес? Навряд, бо Сампдорія Джампаоло проти грандів у цьому сезоні теж виглядала пристойно.

Цікаве в інших матчах

- Монца Раффаеле Палладіно нарешті пропустила і нарешті програла. І цілком по справі — Емполі ломбардійців повністю переграв. А ще "б'янкороссі" втратили Ровеллу перед самим Міланом — червона картка аж у компенсований час;

- Неочікувано цікавий матч (особливо першу половину першого тайму) видали Спеція і Кремонезе. Втім, інші ломбардійці все ще не перемагають і можуть радіти хіба "обгону" Сампдорії. Особливо відзначимо м'яч М'бали Нзоли, котрий ви можете оцінити нижче. Віктора ж Коваленка у заявці не було — схоже, його знову турбує здоров'я...

- Фіорентина у чемпіонату породжує нову негативну серію — підопічні Вінченцо Італьяно не перемагають у третьому матчі поспіль. Команда вже не вперше виглядала кращої за суперника (у даному випадку, Лечче, який у компенсований час залишився у меншості через вилучення Галло) і створювала багато моментів, проте не змогла вичавити з них 3 очки. У "джалороссі" серія складає стільки ж, проте ви розумієте — інше сприйняття.

Збірна туру

Найкращі голи туру

Гіоргос Кіріакопулос (Сассуоло)

Адемола Лукман (Аталанта)



Лаутаро Мартінес (Інтер)

Ніколо Барелла (Інтер)



М'бала Нзола (Спеція)

Джошуа Зіркзе (Болонья)



Муса Барроу (Болонья)

Турнірна таблиця

# И О 1 Наполі 10 26 2 Аталанта 10 24 3 Мілан 10 23 4 Рома 10 22 5 Лаціо 10 21 6 Удінезе 10 21 7 Інтер 10 18 8 Ювентус 10 16 9 Сассуоло 10 12 10 Емполі 10 11 11 Торіно 10 11 12 Салернітана 10 10 13 Фіорентина 10 10 14 Монца 10 10 15 Спеція 10 9 16 Лечче 10 8 17 Болонья 10 7 18 Верона 10 5 19 Кремонезе 10 4 20 Сампдорія 10 3



Наступний тур