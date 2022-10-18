Італія

До вашої уваги — найкращі моменти матчу чемпіонату Італії.

В одному з двох матчів понеділка у рамках десятого туру Серії А римська Рома мінімально переграла генуезьку Сампдорію. Переможний м'яч із пенальті у дебюті поєдинку забив Лоренцо Пеллегріні.

Підопічні Жозе Моурінью піднялися на четверту сходинку у таблиці, випередивши Лаціо та Удінезе. "Дорія" Деяна Станковича залишилася останньою.

Огляд матчу:





Сампдорія - Рома 0:1

Гол: Пеллегріні, 9 (пен)

Сампдорія: Аудеро — Берешинськи, Коллі, Феррарі, Ауджелло (Мурру, 46) — Леріс (Пуссетто, 46), Джуричич (Сабірі, 75), Рінкон (Верре, 59), Вільяр — Габб'ядіні (Куальярелла, 59).

Рома: Руй Патрісіу — Смоллінг, Манчіні, Рожер — Крістанте, Пеллегріні, Камара (Матич, 69), Залевскі (Карсдорп, 84) — Белотті (Бове, 84), Абрагам (Дзаньоло, 69), Ель-Шаараві (Спінаццола, 74).