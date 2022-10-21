Італія

Албанський форвард входить до сфери інтересів "россонері".

Нападник лондонського Челсі Армандо Броя зацікавив Мілан. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, напередодні представник 21-річного албанця зустрівся з босами міланського клубу, щоб обговорити таланти з його футбольного агентства.

Стверджується, що Мілан вже давно високо оцінює здібності Брої, проте сам футболіст нещодавно уклав із Челсі довгостроковий контракт до 2028 року та сконцентований на виступах у таборі "синіх".

Цього сезону Армандо Броя провів 11 неповних матчів за Челсі, в яких забив один гол.