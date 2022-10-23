Італія

До вашої уваги — анонс матчу 11-го туру Серії А.

Недільна програма Серії А подарує прихильникам Кальчо одразу 2 суперматчі. Перший з них — протистояння між Аталантою та Лаціо.

Гасперіні проти Саррі — це завжди битва ідей, думок і новацій. І навіть якщо безжальний час вносить у ці ідеї свої зміни, то це лиш додає суперництву інтриги.

АТАЛАНТА — ЛАЦІО

НЕДІЛЯ, 23 ЖОВТНЯ, 19:00. БЕРГАМО, ДЖЕВІСС СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОЗАРІО АБІССО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Станом на зараз бергамаски посідають другу сходинку у таблицю, поступаючись двома очками Наполі. Лаціо — п'ятий і має таку ж кількість балів, як і шостий Удінезе. Але, що цікаво, у разі перемоги у Бергамо "орли" наздоженуть "Богиню" за набраними пунктами. Більше того, за рахунок додаткових показників, опиняться вище за неї.

Запулатно, чи не так? Але ж тут нема чому дивуватися — це лише 11 тур і щільність у таблиці зашкалює.

Якщо ж брати ігрову складову, то Аталанта у цьому сезоні суттєво видозмінилася і стала витискати максимум із мінімуму, хоча поєдинки з Удінезе та Сассуоло відкрили нам проблески старої -доброї дружини Гаспа. Звісно, вже з новими героями — зокрема нестримним нігерійцем Адемолою Лукманом, який забив у трьох останніх матчах поспіль.

Лаціо у свою чергу продовжує ставати на шлях побудови ідеальної команди Мауріціо Саррі. Якщо Наполі цього наставника почали захоплюватися під час третього сезону, то Лаціо цілом може змусити про себе кричати вже на другому. Ідеальні показники видно майже в усьому: більше за "б'янкочелесті" у цьому чемпіонаті забило лише Наполі, а менше не пропустив взагалі ніхто.

Отже, у недільний вечір на півночі Італії зустрінуться 2 найкращі оборони чемпіонату. А що головне: оборона жодної з команд не заслуговувала на похвальні слова у минулих сезонах. Робота тренерів, і ніяк інакше.

А також голкіперів — як Спортьєлло, так і Проведель (обидвоє стали основними лише за збігом обставин — а саме через травму і червону конкурентів) демонструють у цьому сезоні справжні дива воротарської майстерності.

Аталанта у цьому чемпіонаті не програвала взагалі — 7 перемог і 3 нічиї. Лаціо ж поступився тільки феноменальному Наполі, тричі зіграв унічию і 6 разів переміг. Але, що цікаво, після вищезгаданого матчу з неаполітанцями підопічні Саррі здобули 4 перемоги поспіль (з них три — з рахунком 4:0), а потім зіграли по нулях із цікавим Удінезе.

Отже, команда зі столиці Італії не пропускає вже 5 матчів поспіль. Єврокубки не беремо!

Навряд ми побачимо на полі Руслана Маліновського. Хіба на кілька хвилин... В останніх матчах Гасперіні відверто показує нашому співвітчизнику, що не розраховує на нього від слова "зовсім". У Гаспа на це місце є інші футболісти — Лукман, Бога, Пашалич, Едерсон, інколи нижче може спуститися Муріель.

Навряд гравець збірної України задоволений роллю шостого на 2 місця на полі, тож дуже радимо йому змінити клубну прописку якомога швидше. Он, про одвічних ворогів Лаціо ходять чутки, про Рому! Як і про Марсель...

Головна ж проблема Лаціо — втрата Чіро Іммобіле. Найкращий бомбардир в усій великій історії римлян зазнав травми у грі з Удінезе і вже не зіграє у цьому сезоні. Якби Скуадра Адзурра вийшла на Чемпіонат світу — переживав би зараз і Роберто Манчіні.

Ми ж думаємо, що замінить його у неділю ветеран і номінальний вінгер Педро. Номінальних форвардів стараннями Лотіто нема, а варіант із ще одним вінгером Кансільєрі виглядає аж надто печально.

Орієнтовні склади:

Аталанта: Спортьєлло — Скалвіні, Демірал, Околі — Соппі, де Рон, Копмайнерс, Мехле — Лукман, Пашалич — Муріель

Лаціо: Проведель — Ладзарі, Патрік, Романьйолі, Марушич — Катальді, Мілінкович-Савич, Луїс Альберто — Андерсон, Педро, Дзакканьї

Не зіграють: Муссо, Толої, Паломіно — Іммобіле (травми)

Під питанням: Дзаппакоста, Сапата (травми)

Цікаві факти:

- Фанатів двох клубів пов'язують давні ворожі стосунки. Основна причина тому — різні політичні погляди. Тіфозі Аталанти — історично ліві, тіфозі Лаціо — праві;

- Руслан Маліновський забивав у ворота Лаціо двічі — 24 червня 2020 року у рамках Серії А і 27 січня 2021 року у рамках Кубку Італії. Обидва бергамські матчі завершилися з ідентичним рахунком 3:2 на користь "Богині";

- Що ж до асистів нашого співвітчизника, то він у Руслана у матчах з "орлами" один — відданий на Алехандро Гомеса 30 вересня 2020 року. Матч завершився виїзною звитягою "нерадзуррі" з рахунком 4:1.

ПРОГНОЗ 1:1