Італія

Легендарний футболіст вирішив завершити професійну кар'єру.

Колишній гравець Баварії та збірної Франції Франк Рібері оголосив про завершення кар'єри.

"М'яч зупиняється. Почуття всередині мене — ні. Дякую всім за цю чудову пригоду", — написав Рібері у своєму твіттері.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨



Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022

Останнім клубом Рібері була італійська Салернітана. Француз також виступав за Марсель, Баварію та Фіорентину. Крім того, за збірну Франції гравець провів 81 матч і забив 16 голів та грав у фіналі ЧС-2006 у Німеччині.