Легендарний футболіст вирішив завершити професійну кар'єру.
ФРАНК РІБЕРІ, GETTY IMAGES
21 жовтня 2022, 15:48
Колишній гравець Баварії та збірної Франції Франк Рібері оголосив про завершення кар'єри.
"М'яч зупиняється. Почуття всередині мене — ні. Дякую всім за цю чудову пригоду", — написав Рібері у своєму твіттері.
Останнім клубом Рібері була італійська Салернітана. Француз також виступав за Марсель, Баварію та Фіорентину. Крім того, за збірну Франції гравець провів 81 матч і забив 16 голів та грав у фіналі ЧС-2006 у Німеччині.