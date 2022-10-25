Італія

Анте Чачич дав коментар напередодні гри.

Головний тренер Динамо З Анте Чачич вірить у свою команду в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"У Мілана потужні виконавці, але якщо ми їх утихомиримо, вони почнуть нервувати. "Мілан" та "Челсі" рвуться до плей-офф Ліги чемпіонів, і для цього їм треба вигравати. Якщо здорово зіграємо в обороні, ми матимемо швидкі ноги, щоб помчатися в контратаку.

У цьому я бачу наші шанси. Той факт, що ще ніхто не знає, хто вийде у плей-офф, наголошує на нашій гарній роботі", — наводить слова Чачича офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів між Динамо Загреб та Міланом розпочнеться о 22:00 завтра, 25 жовтня. Слідкуйте за ключовими подіями зустрічі на нашому сайті.