Італія

Футболіст не буде дискваліфікований за свій вчинок.

Після закінчення матчу між Ромою та Наполі між головним рефері матчу Массіміліано Ірраті та захисником "вовків" Ріком Карсдорпом сталась сутичка.

Розлючений футболіст підійшов к рефері та, після неприємної розмови, намагався боднути Іратті. Арбітр, здавалося, наступив на ногу Карсдорпа, розлютивши його.

Проте, як стало відомо напередодні, футболіста жодним чином не буде покарано за цей інцидент.

Виявилось, що у післяматчевому протоколі Іратті навіть не згадав прізвище нідерландського футболіста у звіті про матч.

Таким чином захисник зможе взяти участь у найближчому матчі Роми у Серії А проти Верони 31 жовтня.