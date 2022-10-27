Італія

Вболівальники не можуть пробачити бельгійцю трансфер у Челсі.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів міланський Інтер вдома розгромив Вікторію з рахунком 4:0.

На 83 хвилині матчу на заміну вийшов форвард Інтера Ромелу Лукаку. Але, незважаючи на забитий гол, його освистували з трибун.

Справа у тому, що ультрас-тифозі Інтера не можуть вибачити його за те, що він змінив клуб на лондонський Челсі позаминулого літа за 113 мільйонів євро.

Бельгієць після голу підбіг до Curva Nord, щоб вибачитись, але реакції не отримав. Проте, прості фанати "нераздзуррі" його підбадьорювали та раділи гольовій дії.

Нагадаємо, що Лукаку захищає кольори клубу на правах оренди до літа 2023 року.